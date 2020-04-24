В российском городе появился первый «умный столб»

В российском Ханты-Мансийске появился первый в городе «умный столб», который совмещает в себе метеостанцию, точку доступа Wi-Fi и кнопку связи с экстренными службами. Об этом сообщает телеканал «Югра-ТВ».

Как отмечается, столб установили на центральной площади города. На нем также размещены камеры видеонаблюдения, которые способны анализировать поступающую информацию, и система оповещения граждан.

Ожидается, что до конца мая устройство будет работать в тестовом режиме. Если его использование будет признано эффективным, такие же «умные столбы» появятся и в других населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее в апреле сообщалось, что в Железноводске Ставропольского края в ближайшее время появятся камеры видеонаблюдения, «умные» переходы и датчики движения транспорта. При этом отмечалось, что в школах, детсадах и других муниципальных учреждениях города-курорта уже установили «умные» датчики — счетчики воды, света и тепла, которые позволяют снизить бюджетные расходы на оплату коммунальных услуг.

Установка умных устройств в российских городах предусмотрена проектом «Умный город», который реализуется в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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