В российском городе появятся «умные» переходы и датчики движения транспорта

В Железноводске Ставропольского края появятся камеры видеонаблюдения, «умные» переходы и датчики движения транспорта. Их установят в рамках внедрения цифровой платформы «Умный город», рассказали 7 апреля ТАСС представители власти и разработчики программы.

Как отметил глава Железноводска Евгений Моисеев, в школах, детсадах и других муниципальных учреждениях города-курорта уже установили «умные» датчики — счетчики воды, света и тепла. Таким образом получится снизить бюджетные расходы на оплату коммунальных услуг до 20 процентов в год. Кроме того, в рамках проекта в городе установлена система интеллектуального видеонаблюдения, которая позволяет повысить безопасность жителей и отдыхающих.

Также в Железноводске появятся датчики в мосуровозах и электронные табло на остановках. «Наверное, что-то у нас не получится, что-то мы будем делать долго, но программа позволяет сделать жизнь горожан комфортнее и безопаснее, а также быстрее реагировать на их обращения», — заключил Моисеев.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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