На Ставрополье появятся умные остановки

В пяти городах Ставропольского края появится сеть инновационных остановок. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили ТАСС в региональном информационно-аналитическом центре «Умное Ставрополье».

Как пояснили в центре, каждая умная остановка будет оснащаться электронным табло, на которое будет выводиться информация о расписании маршрутов и другие полезные данные, а также кнопкой для вызова экстренной помощи. В дальнейшем же набор функций может быть расширен. Так, остановки могут получить датчики температуры воздуха, USB-розетки, точки доступа бесплатного Wi-Fi, скамейки с подогревом, умные камеры видеонаблюдения и системы ночного освещения.

В первую очередь подобные остановки установят в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске.

Установка умных устройств в российских городах предусмотрена проектом «Умный город», который реализуется в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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