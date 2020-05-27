Жителям Кузбасса массово облегчили общение с властями

Жителям Кемеровской области массово облегчили общение с властями при помощи мобильного приложения «Кузбасс онлайн». Об этом в среду, 27 мая, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков.

По его словам, ранее приложением могли воспользоваться только жители пилотных районов: Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска и Кемеровского района. Теперь же оно доступно во всех населенных пунктах области, подчеркнул Садиков.

«Опыт пилотных территорий показал себя очень хорошо, активными пользователями приложения уже являются более 19,5 тысячи человек, и мы уверены, что их число будет только расти. С сегодняшнего дня все муниципальные образования подключены к платформе, это значит, что житель любого населенного пункта может воспользоваться цифровым сервисом», — заявил министр.

Цифровая платформа «Кузбасс онлайн» была разработана в 2019 году. Она доступна в формате мобильного приложения для устройств на базе IOS и Android, а также в web-версии. Благодаря платформе жители Кемеровской области могут отправлять сообщения и жалобы в адрес властей, а также получать уведомления о важных событиях в их населенных пунктах..

Платформа разработана в соответствии с проектом «Умный город», который реализуется в России в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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