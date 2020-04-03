Жителям российского региона облегчили общение с властями

В Нижегородской области заработал Центр управления регионом, который должен облегчить процесс общения между жителями и властями. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Центр был запущен в четверг, 2 апреля, в пилотном режиме. Главной его задачей станет сбор и анализ всех видов обращений граждан. На данном этапе в систему уже интегрирован проект по мониторингу социальных сетей «Инцидент», «Система-112», портал обработки обращений граждан «Вам решать», а также «Карта жителя Нижегородской области».

«Безусловно, этот проект поможет министерствам, ведомствам более оперативно реагировать на различные запросы нижегородцев. Особенно это касается вопросов, связанных с эпидемиологической ситуацией, на них я поручаю реагировать максимально быстро», — приводятся в сообщении слова главы Нижегородской области Глеба Никитина.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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