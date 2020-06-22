Мишустин поручил ускорить цифровую трансформацию работы госорганов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил на оперативном совещании с вице-премьерами уделить пристальное внимание цифровой трансформации работы государственных органов. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает ТАСС.

«Чем скорее мы проведем цифровую трансформацию, тем скорее люди увидят положительный эффект при взаимодействии с государственными органами», — рассказал глава кабмина. Он подчеркнул, что долгие переписки между ведомствами должны уйти в прошлое, что позволит им продуктивнее работать с данными.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей.

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