Текстовые версии сайтов российских телеканалов станут бесплатными

Текстовые версии сайтов российских телеканалов вошли в обновленный список ресурсов, доступ к которым в рамках эксперимента предоставляется бесплатно. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

В эксперименте Минкомсвязи с 1 апреля по 1 июля участвуют крупнейшие российские операторы фиксированной связи. Они предоставляют доступ к социально значимым интернет-ресурсам абонентам с нулевым или отрицательным балансом на счету.

Из нового перечня, в котором представлен 371 ресурс, убрали официальный сайт госзакупок и порталы, посвященные медицинской тематике. При этом там появился сайт нацпроектов и облегченные версии сайтов телеканалов — ресурсы, где нельзя посмотреть трансляции. Там есть возможность перейти на полную версию ресурса, но в таком случае пользователь лишается возможности использовать сайт «бесплатно».

В обновленном списке есть сайты ТНТ, «России 1», «Культуры», «Пятницы» и других телеканалов. При этом в перечне нет облегченных версий Первого канала, СТС, «Рен ТВ», ТВЦ и RT. Объясняется, что эти телеканалы не сделали текстовые версии, поскольку такие сайты забирают часть трафика с полноценных сайтов.

Востребованность информационных ресурсов, попавших в перечень Минкомсвязи, определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. По мере необходимости этот перечень может меняться, однако не чаще одного раза в неделю.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей.

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