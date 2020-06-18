Еще в нескольких городах российского региона внедрят умные технологии

Еще в нескольких городах Ставропольского края внедрят умные технологии в рамках проекта «Умное Ставрополье». Об этом в четверг, 18 июня, сообщили ТАСС в региональном информационно-аналитическом центре, который занимается реализацией данной программы.

«Цифровая платформа "Умное Ставрополье" готова к тиражированию в городах региона. В настоящее время города-участники регионального проекта "Умные города Ставрополья" и города, дополнительно вовлеченные в идею по цифровизации, определяют потребность внедрения на своих территориях того или иного модуля действующей платформы», — уточнили в центре.

Там отметили, что, в частности, к проекту могут подключиться такие города, как Георгиевск, Лермонтов и Минеральные воды.

В начале июня сообщалось, что в России появился первый умный город-курорт. Им стал Железноводск в Ставропольском крае.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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