Набережные и парки российского курорта обеспечили бесплатным интернетом

Набережные и парки одного из крымских курортов Ялты обеспечили бесплатным WiFi в рамках пилотного проекта «Умный город». Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.

«Доступом к бесплатному интернету обеспечен район набережной — от стелы городам-побратимам до начала нижней части набережной, а также скверы имени Ломоносова, Садовая и Пионерский парк», — уточнили в администрации.

Там отметили, что в ближайшее время точки доступа также появятся в районе памятника Ленину и «ялтинских грибков» на набережной.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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