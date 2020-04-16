Определен уровень цифровой грамотности россиян

Подведены итоги ежегодной акции «Цифровой Диктант»: свои знания в сфере информационных технологий проверили 330 тысяч россиян. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Среднее значение уровня цифровой грамотности участников составило 7,25 из 10 возможных баллов. По сравнению с прошлым годом, число участников увеличилось более чем в восемь раз.

Наилучшие результаты продемонстрировали дети в возрасте 7-13 лет, которые в этом году участвовали в акции впервые, а также участники 25-34 лет. Среднее значение уровня цифровой грамотности этих аудиторий составило 7,82 балла. Самые низкие результаты показали люди 60 лет и старше.

Организаторы отметили, что в этом году акция заинтересовала большое число людей в регионах. «Настоящими популяризаторами Диктанта неожиданно выступили регионы с относительно небольшой численностью жителей», — отметил директор Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Участников спрашивали о различных программах, тонкостям работы с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Отдельный блок был посвящен вопросам цифровой безопасности.

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