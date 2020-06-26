Российский регион массово обучит выпускников основам цифровой экономики

Власти Псковской области планируют в ближайшие четыре года массово обучить выпускников местных вузов основам цифровой экономики. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи российского региона Денис Матвеев.

По его словам, студенты смогут пройти специальные образовательные программы на базе Псковского госуниверситета, причем занятия будут вестись в игровой форме. Ожидается, что всего обучение пройдут порядка 2,1 тысячи выпускников.

«Для региона это очень значимо, так как от таких программ мы получаем главный эффект — улучшается качество работы специалистов не только с информационными технологиями, но их можно будет применять в широком спектре сфер: и на производствах, и даже в госуправлении, где сейчас крайне актуально уметь правильно анализировать разные ситуации, прогнозировать и моделировать их развитие», — пояснил Матвеев.

Повышение цифровой грамотности населения и овладение россиянами ключевыми компетенциями цифровой экономики предусмотрены нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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