В Татарстане бесплатно обучили тысячу IT-специалистов

В Татарстане 1 тысяча местных жителей получили возможность бесплатно пройти обучение по IT-специальностям в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщается на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

Как отмечается, татарстанцы смогли овладеть новыми профессиями в ходе пилотного проекта «Персональные цифровые сертификаты», который стартовал в регионе в ноябре 2019 года. Его участники могли получить специальный сертификат номиналом до 15 тысяч рублей, которые можно было потратить на образование.

«Очень радует тот факт, что участники были как в возрасте до 25 лет, так и старше 46... Мир меняется, данные становятся новой нефтью, и мы, как государство, должны дать бесплатную возможность нашим жителям безболезненно принять изменения и выйти на новый этап развития», — отметил глава министерства Айрат Хайруллин.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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