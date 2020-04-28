Российский регион подготовил сотни IT-специалистов

Уральский федеральный университет (УрФУ) подготовил 600 IT-специалистов на курсе повышения квалификации «Управление интеллектуальной собственностью», проводившегося в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе российского вуза.

Программа включала в себя очные лекции и онлайн-занятия, которые позволили участвовать в ней жителям разных городов, среди которых магистранты университетов и сотрудники предприятий. При этом они могли не тратить время на дорогу и заниматься по удобному для себя графику, уточнили в пресс-службе.

«Это был наш первый опыт масштабного применения дистанционных технологий обучения, который показал весьма высокую эффективность», — отметил директор центра интеллектуальной собственности УрФУ Дмитрий Шульгин.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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