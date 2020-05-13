Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики

В Псковской области в 2020 году около 3 тысяч жителей обучат основам цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Об этом в среду, 13 мая, сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи региона Денис Матвеев.

«В этом году мы впервые обучим компетенциям в цифровой экономике такое большое количество жителей региона — это около 1 тысячи выпускников вузов и переобучим этим компетенциям еще 2 тысячи человек, которые уже имеют какие-либо профессии и трудятся в разных сферах на территории региона», — рассказал Матвеев.

По его словам, обучение будет вестись по специальным программам на базе Псковского госуниверситета (ПсковГУ). Средства на переподготовку вузу выделят в виде грантов от Минобрнауки.

Кроме того, уточнил Матвеев, в этом году власти региона впервые начнут выдавать жителям цифровые сертификаты, которые позволят им оплатить курсы по повышению квалификации в сфере цифровой экономики. «Эти сертификаты дают возможность повышать квалификацию не только в своем регионе, это все финансируется за счет нацпроекта, это важно, так как выделяется федеральная субсидия», — пояснил он.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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