В российском регионе устранят цифровое неравенство

Власти Свердловской области планируют выполнить федеральную программу по устранению цифрового неравенства в регионе до 2021 года. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил ТАСС директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

«Несмотря на карантинные ограничения, реализация федеральных и региональных проектов ведется нами в установленные сроки. И до конца 2020 года мы планируем полностью выполнить программу на территории региона», — подчеркнул Пичугин.

По его словам, с момента запуска программы доступ к интернету появился в 200 селах и деревнях региона, где проживают от 250 до 500 человек. При этом ожидается, что до конца этого года к сети подключат еще 222 населенных пункта. В дальнейшем же в программу могут включить и деревни с численностью населению от 100 до 250 человек.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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