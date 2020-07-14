Три сотни соцобъектов в российском регионе получили доступ к интернету

Более трех сотен соцобъектов в Курганской области получили доступ к высокоскоростному интернету в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Как отмечается в сообщении, к интернету уже подключили 340 объектов, в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, сельсоветы и пожарные части. Всего же до конца этого года доступ к сети должны получить 492 объекта.

«Появление скоростного интернета позволит отдаленным медучреждениям региона дистанционно записывать пациентов на прием, организовывать сеансы видеосвязи для врачей с коллегами из региональных и федеральных клиник; в образовательных учреждениях — проводить онлайн-занятия; в сельсоветах - обеспечит оперативный обмен документацией, работу на портале госуслуг», — уточнили в областном правительстве.

Там также добавили, что всего в регионе доступом к высоскоростному интернету к декабрю 2021 года планируется обеспечить 1535 соцобъектов в 614 населенных пунктах.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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