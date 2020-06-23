Десятки тысяч жителей российского региона получат доступ к интернету

Более 10 тысяч жителей Удмуртии получат доступ к стабильной сотовой связи и интернету. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства российского региона, передает «Удмуртская правда».

Так, телеком-объекты появятся на территории шести районов, в числе которых Граховский, Камбарский, Каракулинский, Киясовский, Увинский, Шарканский. «Сегодня потребность в сотовой связи и мобильном интернете — это не прихоть, а необходимость для комфортной жизни», — рассказал министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Также в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в регионе продолжаются работы по строительству волоконно-оптических линий и подключению социально значимых объектов к сети.

Ранее сообщалось, что более 350 социальных объектов в Забайкалье обеспечат доступом к высокоскоростному интернету до конца 2020 года. 209 объектов подсоединят через оптоволоконные сети, а 38 объектов, которые располагаются в труднодоступных населенных пунктах, обеспечат спутниковой связью.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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