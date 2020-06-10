Забайкалье обеспечат интернетом

Более 350 социальный объектов в Забайкалье обеспечат доступом к высокоскоростному интернету до конца 2020 года. Об этом сообщили порталу ZabNews в региональном министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

Как уточнил замглавы ведомства Евгений Самойлов, к интернету подключат 371 соцобъект: 123 образовательные организации, 29 пожарных частей, 147 фельдшерских пунктов и 72 администрации поселений. По его словам, это на 69 объектов больше, чем в прошлом году.

Самойлов также отметил, что 209 объектов подсоединят через оптоволоконные сети, а 38 объектов, которые располагаются в труднодоступных населенных пунктах, обеспечат спутниковой связью.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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