В российском регионе отчитались о массовом подключении соцобъектов к интернету

В Самарской области в 2020 году доступом к высокоскоростному интернету уже обеспечили более 100 социальных объектов. Об этом во вторник, 9 июня, отчитался руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков, передает ТАСС.

«В прошлом году было подключено 219, в этом году подключено 110 из 270 запланированных. Работы не останавливаются», — заявил Пресняков в ходе онлайн-конференции.

По его словам, до конца 2021 года к интернету планируется подключить 1490 социально-значимых объектов почти в 900 населенных пунктах региона. Чиновник уточнил, что все работы реализуются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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