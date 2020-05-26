Российскому региону помогут с цифровизацией

АНО «Цифровая экономика» поможет правительству Ивановской области с цифровизацией региона. Соответствующее соглашение подписал губернатор российского региона Станислав Воскресенский и гендиректор автономной организации Евгений Ковнир, сообщается на сайте областного правительства.

Как отмечается, в рамках соглашения АНО передаст ивановским властям базу лучших региональных решений для реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Конкретные решения, актуальные для внедрения именно в Ивановской области, определят в ходе стратегической сессии «Цифровая прокачка региона», которая стартовала в регионе 21 мая.

«Одним из источников решений станет база региональных кейсов цифровой трансформации, созданная организацией "Цифровая экономика", которая сегодня насчитывает более 200 проектов. Это эффективные цифровые решения, проверенные на практике, которые, уверен, помогут сделать жизнь в Ивановской области более комфортной и технологичной», — заявил Ковнир. По его словам, за счет совместной работы властей и организации в регионе удастся ускорить цифровизацию экономики и социальной сферы, а также сфер государственного и муниципального управления.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!