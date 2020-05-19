В России стало меньше противников цифровой экономики

Из-за пандемии коронавируса в России и во всем мире резко снизилось число противников развития цифровой экономики и новых технологий. Об этом во вторник, 19 мая, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Если у цифровой экономики и цифровых средств общения и были враги, то их количество за последнее время сильно поубавилось. Если бы не цифровые технологии, извините, мы с вами сейчас друг друга бы не увидели. И как бы мы общались в таких условиях — это очень большой вопрос», — отметил политик в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта партии «ПолитСтартап».

По словам Медведева, обычно во время кризисов власти в первую очередь пытаются урезать расходы на цифровую экономику и различные инновационные проекты. Однако к нынешнему кризису это не относится, считает он. «Все, что я сейчас сказал, это совершенно не про нынешний кризис и не про нынешнюю пандемию. Я уверен, что и правительство это понимает, и коллеги мои, которые сейчас этим занимаются», — подчеркнул председатель партии.

В марте глава управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс предрек российской цифровой экономике рост на фоне распространения коронавируса. По его словам, этому будет способствовать переход россиян на удаленную работу, который позволит изменить психологические установки людей и усовершенствовать технологии.

Развитие цифровой экономики в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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