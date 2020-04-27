В семи российских регионах цифровизировали управление ЖКХ

В семи регионах России цифровизировали управление процессами ЖКХ благодаря CRM-системе, разработанной в Удмуртии. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщается на сайте правительства республики.

Как отмечается, CRM-система была разработана три года назад. На сегодняшний день она уже используется в Москве и Московской области, Карелии, Пермском и Краснодарском краях, в Самарской области, а также в самой Удмуртии.

Система включает в себя программные продукты, оптимизирующие работу сотрудников предприятий ЖКХ, а также мобильное приложение для жильцов многоквартирных домов. В частности, с ее помощью жители регионов могут дистанционно передать показания счетчиков, оплатить жилищно-коммунальные услуги или связаться с управляющей компанией. Кроме того, приложение информирует пользователей о датах проведения в их домах ремонтных работ, отключении воды и других мероприятиях, проводимых коммунальщиками.

«Востребованность программного продукта из Ижевска серьезно выросла в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции, когда дистанционные сервисы в ЖКХ стали жизненной необходимостью», — отмечается в сообщении.

Данная инициатива также реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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