Многодетным россиянам облегчили получение компенсаций за услуги ЖКХ

Многодетным семья в Удмуртии облегчили получение компенсации расходов на услуги ЖКХ — теперь заявление можно подать онлайн на портале госуслуг. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, механизм оказания услуги был упрощен в рамках борьбы с распространением коронавируса. «Мы постоянно работаем над улучшением услуг и электронных сервисов на портале госуслуг Удмуртии, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами онлайн и не подвергать себя и своих близких опасности, выходя на улицу», — пояснил министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов.

По его словам, тем многодетным семьям, которые ранее уже получали подобную компенсацию, не придется повторно заполнять заявление и подавать его в МФЦ — средства будут начислены автоматически. Тем же, кто раньше заявление не подавал, достаточно будет заполнить соответствующую форму на портале госуслуг, при этом реквизиты заявителя будут заполнены автоматически.

Данная инициатива также реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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