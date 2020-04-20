Оповещение жителей российского региона о чрезвычайных ситуациях цифровизировали

Оповещение жителей Красноярского края о чрезвычайных ситуациях цифровизировали — теперь они смогут получать соответствующие уведомления при помощи мобильного приложения «112». Об этом сообщается на сайте регионального министерства цифрового развития.

«Система "112", к которой сегодня подключены все муниципальные образования Красноярского края, постоянно совершенствуется. Теперь у сервиса появилось мобильное приложение, которое могут бесплатно скачать и установить жители региона. Приложение позволяет оперативно, в доступном формате получать новости на свой телефон о чрезвычайных ситуациях, авариях, неблагоприятных метеорологических условиях и тому подобное», — отметил глава ведомства Николай Распопин.

Приложение уже доступно для скачивания в Play Маркет или App Store. При этом пользователи смогут самостоятельно выбирать категории событий, о которых захотят получать оповещения. В частности, приложение позволяет получать оперативные данные по числу зараженных коронавирусом.

Данная инициатива также реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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