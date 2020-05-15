Сотни соцобъектов российского региона обеспечат интернетом

В Саратовской области сотни социальных объектов обеспечат доступом к высокоскоростному интернету в ближайшие два года. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Адель Славутин.

«Подключение социальных объектов ведется в рамках национального проекта, только в 2019-2021 годах мы намерены обеспечить доступом к скоростному интернету почти одну тысячу социальных объектов», — уточнил он, добавив, что работы будут профинансированы из средств федерального бюджета.

По словам Славутина, еще около 300 объектов на территории области не попали в заключенный контракт на подключение. В настоящее время власти региона работают над решением этого вопроса. «В частности, нами уже сформирован список, который направлен в Минкомсвязи, с просьбой включить эти объекты в госконтракт», — отметил чиновник.

Он также добавил, что в некоторых случаях власти планируют обеспечить населенным пунктам доступ к сети и за счет средств инвестиционных программ операторов связи.

Данная инициатива также реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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