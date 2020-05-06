Мордовские села подключат к интернету

Еще 25 социально значимых объектов в мордовских селах планируется обеспечить доступом к высокоскоростному интернету к 2021 году. Об этом сообщает Народное телевидение Мордовии.

Как отмечается, речь идет об объектах в селах Алово, Атяшево, Ахматово, Батушево, Вечерлей, Дюрки, Лобаски, Сабанчеево, Тарасово, Чукалы-на-Вежне и Шейн-Майдан. В рамках работ специалисты проложат волоконно-оптическую линию связи общей протяженностью 50 километров.

В 2019 году к высокоскоростному интернету уже подключили девять соцобъектов в Атяшевском районе. Теперь доступ к сети есть у образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и местных администраций в Атяшеве, Больших Манадышах и Козловке.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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