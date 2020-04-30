Сибирские поселения массово обеспечат доступом к интернету

Власти Новосибирской области планируют обеспечить все населенные пункты региона, где проживают более 250 человек, интернетом к концу 2021 года. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи области Анатолий Дюбанов.

«Мы сейчас полностью уверены, что до конца 2021 года все населенные пункты [с численностью] 250 человек и выше будут иметь оптоволокно до территории своих населенных пунктов», — заявил он.

По словам Дюбанова, данные работы проведут в рамках региональной программы «500+», которая реализуется в Новосибирской области как дополнение к федеральной инициативе по устранению цифрового неравенства. Она позволила с 2016 года обеспечить доступ к интернету в 69 населенных пунктах, не попавших в федеральную программу. Ожидается, что в 2020 году на региональную программу выделят около 100 миллионов рублей.

При этом директор новосибирского филиала компании «Ростелеком» Юрий Куприянов заявил, что Новосибирская область стала одним из первых российских регионов, где была досрочно реализован федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика». По его словам, доступ к интернету получили около 96 тысяч жителей в 279 населенных пунктах.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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