Власти российского региона обеспечат интернетом

Местные органы власти Псковской области обеспечат доступом к высокоскоростному интернету. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи региона Денис Матвеев.

По его словам, речь идет об администрациях волостей, сельских поселений и муниципальных образований региона. «В прошлом году подключили 29 органов власти, но уже в 2020 году, согласно расчетным данным регионального проекта, мы вдвое увеличим этот показатель, и 40 процентов органов местного самоуправления будут обеспечены интернетом», — уточнил Матвеев.

В результате, отметил чиновник, на всей территории области можно будет запустить систему видео-конференц-связи, которая позволит ускорить принятие административных решений. «В любой момент можно будет вызвать любого главу волости на непосредственно персональное общение, главы могут и между собой общаться... Чтобы коллеги из районов не съезжались в администрацию и тратили на это весь день, а собрались по ВКС и оперативно провели совещание», — пояснил Матвеев.

Данная инициатива также реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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