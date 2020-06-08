Российский регион массово обеспечат доступом к высокоскоростному интернету

В Кабардино-Балкарии более 170 социальных объектов обеспечат доступом к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

«В 2020-2021 годах планируется подключить 25 фельдшерско-акушерских пунктов, 82 образовательных учреждения, 12 объектов местного самоуправления, семь пожарных частей и один объект Росгвардии», — уточнили в республиканском правительстве.

Там уточнили, что, в частности, обеспечить интернетом планируется самые отдаленные населенные пункты региона — там уже ведется строительство узлов доступа. В общей сложности на работы планируется потратить 140 миллионов рублей.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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