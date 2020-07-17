Сотни домов культуры в российском регионе подключат к интернету

В Кабардино-Балкарии сотни домов культуры подключат к высокоскоростному интернету на ранее сэкономленные республикой средства. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития российского региона Ислам Ашхотов.

По его словам, в прошлом году на обеспечение соцобъектов республики доступом к сети из федерального бюджета было выделено 176 миллионов рублей. Однако стоимость работ удалось снизить до 140 миллионов рублей, и оставшиеся средства теперь можно направить на подключение новых объектов.

«Мы предлагаем перераспределить экономию на объекты культуры, всего это более 300 домов культуры», — пояснил Ашхотов.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.