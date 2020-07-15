В цифровизацию российского региона вложат полмиллиарда рублей

В системное развитие цифровой инфраструктуры Свердловской области вложат полмиллиарда рублей. Соответствующее соглашение заключили Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) и компания «Корус-АКС», сообщил ТАСС генеральный директор КРСУ Максим Прачик.

По его словам, соглашение будет базироваться на принципе государственно-частного партнерства (ГЧП). «Подписанное соглашение призвано объединить усилия с ключевыми игроками рынка IT и сформировать наукоемкую базу для создания цифровой инфраструктуры Свердловской области. Это даст дополнительный импульс к развитию научно-технологического кластера региона», — пояснил Прачик.

Как уточнили в КРСУ, в частности, документ предполагает поддержку местных стартапов и работающего в регионе малого и среднего бизнеса.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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