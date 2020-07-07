Российскую операционную систему собрались поддержать миллиардами рублей

Минкомсвязь собирается направить на поддержку отечественной мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» 8,2 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на предложения ведомства для рабочей группы при АНО «Цифровая экономика».

Финансирование предлагается начать с 2021 года и 450 миллионов рублей. В 2022-м выделят около миллиарда рублей, а в 2023-м и 2024-м — по 3,3 миллиарда.

В 2019 году планировался перевод чиновников на мобильные устройства на «Авроре», проект оценивался в более 160 миллиардов рублей. Однако сейчас самый массовый проект для отечественной ОС — Всероссийская перепись населения. Специальной для этого мероприятия выпустят 360 тысяч устройств.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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