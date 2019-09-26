Huawei объединился с Россией вокруг российской операционной системы

Китайский производитель смартфонов Huawei создал совместное предприятие с российской компанией «Базальт СПО» и собирается продавать серверы с разработанной ею операционной системой. Об этом принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказал глава «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

По его словам, производство серверов уже началось в Китае. На них устанавливают российскую операционную систему «Альт Linux», разработанную «Базальт СПО». Также планируется, что российская компания будет продавать лицензию на систему заказчикам при покупке серверов.

Отмечается, что серверы на основе «Альт Linux» пригодны в качестве оборудования дата-центров и для облачных решений. В будущем они смогут заменить аналоги, использующие процессоры Intel и обеспечить таким образом технологически независимые решения.

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«Базальт СПО» рассчитывает, что основными покупателями новых серверов станут российские госструктуры, нуждающиеся в импортозамещении в условиях санкций. При этом сотрудничество с российской компанией выгодно и китайской стороне: совместная продукция будет более востребованной в России по сравнению с чисто китайским продуктом.

Серверы будут продаваться под брендом Taishan и будут оснащены процессором Kunpeng от Huawei. Ранее сообщалось, что посредником выступит компания «Тионикс», входящая в группу «Ростелекома», — она будет закупать серверы у Huawei и создавать на их основе локальные решения для государственных и частных клиентов.

В начале августа Huawei, попавшая под американские санкции из-за подозрения в слежке за пользователями и рискующая потерять доступ к мобильной операционной системе Android от Google. представила собственную систему Harmony OS.

Также сообщалось об интересе Huawei к российской операционной системе «Аврора», которая могла бы заменить Android на устройствах компании. По словам замминистра связи Михаила Мамонова, стороны договорились совместно работать в этом направлении.

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