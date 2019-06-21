Huawei присмотрится к российскому аналогу Android

Китайская Huawei и Минкомсвязи России проведут переговоры о возможности использовать российскую операционную систему «Аврора» вместо Android на устройствах компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Михаила Мамонова.

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По словам заместителя министра связи, пока стороны договорились начать работу в этом направлении. Он сообщил, что российская сторона готовит китайским партнерам комплексное предложение. В Минкомсвязи не уточнили, в какие сроки может начаться работа по внедрению российской операционной системы в устройства Huawei, однако Мамонов отметил, что переговоры со специалистами Huawei пройдут до начала осени.

О том, что Huawei может найти замену Android в России, стало известно 10 июня. Тогда издание The Bell сообщало, что российские власти и представители китайской компании обсудили установку на различные типы устройств Huawei «Авроры». Стороны также обсуждали начало производства части устройств Huawei в России.

США на фоне обострения торговых отношения с Китаем включили Huawei в черный список. После этого с компанией отказалась сотрудничать Google, из-за чего Huawei лишилась поддержки Android, на которой смартфоны компании работают вне Китая.

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