На смартфоны для российских чиновников не нашли денег

Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам нескольких источников, к проекту по переводу чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с отечественной ОС есть вопросы у нескольких ведомств и это требует слишком больших затрат. «Ростелеком» планировал ввести тариф в размере 16,6 тысячи рублей за комплексную услугу. Минфин мог отвергнуть предложение из-за того, что для полноценного функционирования устройств недостаточно просто выдать их чиновникам — нужна постоянная поддержка и разработка новых приложений, считает один из собеседников издания.

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Госкомпания планировала в 2019 году перевести на «Аврору» первые 300 тысяч сотрудников федеральных органов власти и просил на это 1,3 миллиарда рублей. По плану, в 2020 году их должно было быть уже 800 тысяч, и это обошлось бы в 13,3 миллиарда рублей. В конечном итоге в 2021 году уже 1,4 миллиона чиновников должны были использовать смартфоны на отечественной ОС, что обходилось бы ежегодно в 23,4 миллиарда рублей. В Минтруде выступили против инициативы и заявили, что смартфоны на российской ОС нужны лишь 385 тысячам чиновников.

«Вы видите, что происходит на глобальных рынках. Американцы взяли и ZTE остановили, китайские смартфоны в Америке не продают. (…) Надо оценивать эти риски, быть готовыми, управлять ими. Мы к этому готовимся. Мы большая страна и мы обязаны обеспечить независимое развитие», — заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Ранее в августе сообщалось, что Россия обсуждает с Huawei установку «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года. Новая ОС будет использоваться для проведения национальной переписи населения в России.

Операционная система «Аврора» создана на базе финской Sailfish, которую разработали бывшие сотрудники Nokia. На данный момент это единственная мобильная ОС, включенная в реестр российского софта. Из государственных компаний лишь «Почта России» закупила несколько тысяч смартфонов Inoi R7 с «Авророй» в 2017 году.

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