Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

Россия обсуждает с Huawei установку российской операционной системы (ОС) «Аврора» вместо Android на устройствах компании, пишет Reuters.

Отмечается, что новая ОС будет использоваться для проведения национальной переписи населения в России.

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства. «Это такой пилот. Мы рассматриваем его как первый этап внедрения российской ОС на устройствах Huawei. Это в принципе неплохой способ апробировать эффективность, совместимость чужой ОС и чужого железа», — сообщил собеседник издания.

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В конце июня сообщалось, что Huawei и Минкомсвязии России проведут переговоры о возможности использовать российскую операционную систему «Аврора», разработанную на базе финской Sailfish. Также обсуждалось начало производства части компонентов смартфонов Huawei в России. В ведомстве не уточнили, в какие сроки может начаться работа по внедрению российской операционной системы в устройства Huawei, однако, по словам замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова, переговоры со специалистами Huawei пройдут до начала осени.

США на фоне обострения торговых отношения с Китаем включили Huawei в черный список. После этого с компанией отказалась сотрудничать Google, из-за чего Huawei лишилась поддержки Android, на которой смартфоны компании работают вне Китая.

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