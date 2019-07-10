Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»

Компания Huawei ведет переговоры с российскими компаниями о покупке бизнеса и создании совместных предприятий. Среди них разработчик процессоров «Эльбрус», пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники на рынке.

Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».

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«Приезжала целая делегация Huawei из Гонконга, предлагали 100 миллионов долларов за "Норси-Транс" полностью. На мой взгляд, они просто хотят, чтобы мы не делали русские серверы, а использовали серверы Huawei. Нам это неинтересно. Потом еще к [Александру] Киму (гендиректор МЦСТ — прим. «Ленты.ру»), который делает "Эльбрус", бегали, предлагали какую-то кооперацию, сделать совместное предприятие», — рассказал владелец «Норси-транс» Сергей Овчинников. По его мнению, Huawei нужен вход на рынок, чтобы стать «в каком-то смысле российской компанией».

В конце июня сообщалось, что Huawei и Минкомсвязии России проведут переговоры о возможности использовать российскую операционную систему «Аврора» вместо Android на устройствах компании. В ведомстве не уточнили, в какие сроки может начаться работа по внедрению российской операционной системы в устройства Huawei, однако по словам замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонов, переговоры со специалистами Huawei пройдут до начала осени.

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