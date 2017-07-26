На российском компьютере смогли запустить пиратскую GTA: Vice City

Видео: Maxim Gorshenin / YouTube

Сотрудник ИНЭУМ им. И.С. Брука Максим Горшенин продемонстрировал возможности компьютера «ВК Эльбрус 401-PC» на базе российского четырехъядерного процессора «Эльбрус-4С». В ролике специалист поясняет, что компьютер оснащен одним гигабайтом оперативной памяти и видеокартой Radeon HD 6450.

Молодой человек запускает на компьютере Windows 7, а также игру 2002 года GTA: Vice City. При ее загрузке на экране появляется логотип пиратской релиз-группы.

«Теперь на "Эльбрусе" запускается винда и игрушки — для демонстрации производительности (GTA играется на очень средних настройках) и вообще возможности работать. "Эльбрус" при этом притворяется Пентиумом — двумя ядрами, а другие два ядра транслируют код х86 в коды "Эльбруса". На новом восьмиядерном "Эльбрусе-8С" транслировать будут тоже два ядра, а притворяться интелом будут уже шесть ядер», — объяснил Горшенин в блоге.

В начале июня объединенный холдинг «Росэлектроника» объявил о начале опытного производства партии компьютеров «Эльбрус 101-РС» на базе одноядерного процессора «Эльбрус-1С+», изготовленного по 40-нанометровому техпроцессу с тактовой частотой один гигагерц.