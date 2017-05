В Узбекистане запретили GTA, The Sims и несуществующую Left 4 Dead 3

Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана опубликовало на своем сайте список игр, «не рекомендованных к ввозу, воспроизведению (изготовлению), реализации, прокату» на территории страны.

Всего в документе представлено 38 игр, среди которых несуществующая Left 4 Dead 3. При этом в перечне оказались не целые серии, а отдельные части. Так, под запрет попали Grand Theft Auto: San Andreas, Call of Duty: Black Ops, Assasin's Creed: Brotherhood и Fallout: New Vegas, а также The Sims 3 и 4.

Отмечается, что игры из данного списка пропагандируют насилие, подрывают безопасность и общественно-политическую стабильность в Узбекистане и содержат порнографию. Помимо этого они могут, согласно документу, распространять недостоверную информацию о стране и искажают ее исторические, культурные и духовные ценности.

По какому принципу отбирались игры, неизвестно. Сам документ изобилует ошибками и неточностями. Его авторы помимо уже упомянутой третьей части Left 4 Dead указывают, что Postal 2 вышла в 2012 году, а Dead Space относится к аркадам от третьего лица.