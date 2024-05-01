Риттер: Россия может освободить существенные территории в зоне СВО летом

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек Украине потерю территорий летом 2024 года. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По мнению эксперта, российские войска смогут достичь успехов в освобождении территорий Запорожья, Донбасса и Харькова. «Затем они доберутся до Днепра», — добавил он.

Риттер также указал, что президента Украины Владимира Зеленского предупреждают о возможном взятии Одессы и Николаева Россией. «Я думаю, что мы увидим это уже летом», — констатировал экс-разведчик.

Ранее Риттер увидел признаки того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне тяжелом положении, в заявлении главнокомандующего Александра Сырского. Он выразил мнение, что в дальнейшем последует серия тактических отходов ВСУ на разных участках, что говорит о стратегическом отступлении.

