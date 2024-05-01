Небензя призвал расследовать массовые захоронения в Газе

Небензя призвал расследовать обнаруженные в Газе массовые захоронения

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что преступники должны быть привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в массовом захоронении на территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнис в Газе были обнаружены тела как минимум 180 погибших. В братской могиле, созданной израильскими военными, находились тела мужчин, женщин и детей.