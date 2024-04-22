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06:58, 22 апреля 2024Мир

В массовом захоронении в больнице в секторе Газа нашли тела 180 погибших

Al Jazeera: в массовом захоронении в больнице в Газе нашли тела 180 погибших
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Экстренные службы Палестины обнаружили в массовом захоронении на территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа тела как минимум 180 погибших, сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что братскую могилу сделали израильские солдаты. В ней находились тела мужчин, женщин и детей. В настоящее время в городе продолжают вести работы по поиску погибших.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство нанесет новые «болезненные удары» по палестинской группировке ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников в секторе Газа.

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      Марина Совина
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