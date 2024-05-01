В российском регионе ввели режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ведении на территории российского региона режима воздушной опасности. Он написал об этом в Telegram-канале.

Глава Липецкой области призвал местных жителей следить за информацией об оперативной обстановке в регионе в официальных каналах МЧС и правительства.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в состояние готовности.