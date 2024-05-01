Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:15, 1 мая 2024Россия

В российском регионе ввели режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ведении на территории российского региона режима воздушной опасности. Он написал об этом в Telegram-канале.

Глава Липецкой области призвал местных жителей следить за информацией об оперативной обстановке в регионе в официальных каналах МЧС и правительства.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в состояние готовности.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      США расширили связанный с Россией санкционный список

      В российском регионе ввели режим воздушной опасности

      Небензя призвал расследовать массовые захоронения в Газе

      Бывший разведчик США предрек Украине потерю территорий летом

      Названа цель удара по Одессе

      На Украине сообщили о мощном пожаре в Одессе

      Над Курской областью перехватили беспилотник ВСУ

      Трамп заявил о нахождении США в аду из-за Байдена

      На Украине раскрыли число мобилизованных в ВСУ чиновников

      Протестующие в Тбилиси не смогли сжечь флаг России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше