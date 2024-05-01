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22:30, 1 мая 2024Россия

Еще в одном регионе объявили опасность беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в состояние готовности. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

Ранее об опасности атаки БПЛА предупредили власти Курской и Белгородской областей.

В ночь на 1 мая на территории Воронежской области было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата, в том числе один — в пригороде Воронежа. В результате атаки никто не пострадал.

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область при помощи дрона и трех метеозондов. По словам губернатора, серьезные разрушения не были зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка.

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      Марина Совина
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