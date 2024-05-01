В двух российских регионах объявили об опасности атаки беспилотников

Власти Курской и Белгородской областей объявили об опасности атаки БПЛА

Власти Курской и Белгородской областей объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вечером 1 мая. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале призвал жителей российского региона сохранять бдительность, а также указал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.

Кроме того, об опасности атаки БПЛА предупредило в Telegram-канале МЧС Белгородской области.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев раскрыл детали атаки беспилотников на российский регион. По уточненным данным, ночью были обнаружены и сбиты три БПЛА. В частности, один из них заметили в пригороде Воронежа.