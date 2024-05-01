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09:28, 1 мая 2024Россия

Раскрыты детали атаки беспилотников на Воронежскую область

Губернатор Гусев: при атаке БПЛА на Воронежскую область никто не пострадал

Фото: РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев раскрыл детали атаки беспилотников на российский регион. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По уточненным данным, ночью были обнаружены и сбиты три беспилотных летальных аппарата (БПЛА). В частности, один из них заметили в пригороде Воронежа.

По словам Гусева, никто не пострадал. «Внимание! Режим опасности применения БПЛА в Воронежской области отменен», — заявил глава региона.

Также он уточнил, что обломки одного беспилотника повредили три дома. На фоне этого губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь при восстановлении имущества.

Ранее в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Гусев призвал сограждан сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы ПВО находятся наготове.

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      Мария Винар
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