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23:31, 1 мая 2024Спорт

Американский тренер назвал единственный способ победить Бетербиева

Тренер Розье: единственный способ победить Бетербиева — дождаться его старости
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Andrew Couldridge / Action Images via Reuters

Американский тренер Андре Розье в интервью YouTube-каналу FightHype.com назвал единственный способ победить российского боксера Артура Бетербиева.

По мнению Розье, чтобы победить Бетербиева, нужно дождаться его старости. «Бетербиев – это машина для разрушения. Он отлично справляется со многими вещами», — подчеркнул он.

1 июня Бетербиев проведет поединок с соотечественником Дмитрием Биволом. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В своем последнем бою Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом техническим нокаутом в седьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего за карьеру 39-летний Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

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      Дарья Коршунова
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