Американский тренер назвал единственный способ победить Бетербиева

Тренер Розье: единственный способ победить Бетербиева — дождаться его старости

Американский тренер Андре Розье в интервью YouTube-каналу FightHype.com назвал единственный способ победить российского боксера Артура Бетербиева.

По мнению Розье, чтобы победить Бетербиева, нужно дождаться его старости. «Бетербиев – это машина для разрушения. Он отлично справляется со многими вещами», — подчеркнул он.

1 июня Бетербиев проведет поединок с соотечественником Дмитрием Биволом. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В своем последнем бою Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом техническим нокаутом в седьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего за карьеру 39-летний Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.