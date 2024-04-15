Бивол и Бетербиев официально объявили о поединке

Российские боксеры Бетербиев и Бивол проведут поединок 1 июня в Эр-Рияде

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев официально объявили о поединке. Об этом сообщается на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Спортсмены подписали контракт на бой, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

14 января 2024-го Бетербиев встретился на ринге с британцем Каллумом Смитом и одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). За карьеру 38-летний Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

32-летний Бивол в профессиональной карьере одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.