Бетербиев защитил три чемпионских титула

Боксер Бетербиев победил Каллума Смита нокаутом и защитил три чемпионских титула

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом. Результаты доступны на сайте Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок состоялся в канадском Квебеке и завершился в седьмом раунде техническим нокаутом. 38-летний спортсмен, выступивший под флагом Канады, защитил три чемпионских титула по версиям WBC, Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

30 декабря 2023 года стало известно о возможности проведения поединка между Бетербиевым и россиянином Артуром Биволом. Отмечалось, что Бетерибев поставит подпись в контракте в том случае, если победит Смита.

29 января Бетербиев сразился с британцем Энтони Ярдом и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Тогда он также защитил три титула чемпиона мира. Всего в карьере россиянин одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения.