Стало известно о подписанном Биволом контракте на бой с Бетербиевым

Журналист Рафаэл: Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с Артуром Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил журналист Дэн Рафаэл.

Как стало известно источнику, спортсмен заключил соглашение с организаторами из Саудовской Аравии. Они займутся организацией поединка, а Бетербиев поставит подпись в том случае, если победит британца Каллума Смита.

Ранее Вадим Корнилов, менеджер Бивола, назвал возможную дату боя спортсмена с Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира. По его словам, поединок может пройти в марте или апреле следующего года.

Бетербиев встретится с британцем Смитом 14 января. Уроженец Дагестана, в данный момент выступающий под флагом Канады, является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 38-летнего спортсмена 19 побед и ни одного поражения. 32-летний Бивол владеет поясом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и одержал 22 победы в 22 боях.